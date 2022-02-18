В Україні різко зросли ціни на хліб

Ціни на хліб в Україні в лютому у порівнянні з січнем (за два тижні) зросли в середньому на понад 2 гривні (замалим не 10%). Про це свідчать дані на порталі Мінфіну, повідомляє Українські Новини.

Середня ціна хліба пшеничного (650 грамів) у січні становила 25,20 грн, а 15 лютого вона досягла рівня 27,70 грн.

На початку лютого пшеничний хліб подорожчав до рекордної за останні п'ять років ціни - 25,9 грн. Хоча рік тому у супермаркетах він коштував 20,46 грн.

Також на понад 2 гривні подорожчав 600-грамовий хліб пшеничний "Цар Хліб" нарізка. У січні 2022 року за буханець у середньому віддавали 23,40 грн, а у лютому – 25,96 грн. Хоча у квітні 2021 року за такий хліб українці платили у середньому 21 гривню.