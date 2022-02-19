Як приготувати смачні відбивні по-італійськи: елементарний рецепт

Відбивні – дуже смачна та ситна м'ясна страва, яку можна готувати з різного м'яса і під різним соусом. А також можна додати до них овочі, наприклад, гриби, помідори, цибулю, спеції та сир, які додадуть страві інший смак, повідомляє Обозреватель.

Кулінарка Ірина Чейко поділилася в Instagram рецептом смачних відбивних із солодким перцем, помідорами та сиром, які ви з легкістю приготуєте вдома.

Рецепт відбивних. Джерело: скриншот поста кулінарки в Instagram

Інгредієнти:

куряче філе – 2 шт.

гриби – 300 г

помідори – 4 шт.

солодкий перець – 3 шт.

сир твердий – 400 г

олія – 1-2 ст. л.

зелена цибуля – пучок

петрушка – пучок

перець чорний мелений і перець – за смаком.

Спосіб приготування:

1. Поріжте куряче філе шматочками, перекладіть на дошку і відбийте з двох боків, поперчіть, посоліть та обсмажте на олії з двох сторін.

Куряче філе для відбивних

2. Перекладіть їх на деко.

3. Помийте помідори, зелень.

4. З помідорів зніміть шкірку та поріжте невеликими шматочками, так само наріжте перець та гриби.

Печериці для начинки

5. Петрушку та цибулю поріжте дрібно.

6. Натріть сир на великій тертці та змішайте всі інгредієнти та добре перемішуйте.

Приготування відбивних

7. На філе викладіть цю овочеву суміш та ще натріть зверху сир.

8. поставе справу в духовку на 20 хвилин.

Подавати відбивні краще гарячими, можна з різними соусами.