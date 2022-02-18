Запаси вугілля на складах ТЕС вдвічі перевищують минулорічні - Шмигаль

Запаси вугілля на складах ТЕС генкомпаній станом на 16 лютого становлять 820 тис. тонн, що майже вдвічі перевищує показники на відповідну дату минулого року, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"На 16 лютого на складах 820 тис. тонн вугілля, це майже вдвічі більше, ніж на цей період минулого року. При цьому споживання вугілля поточного лютого на 18% менше, ніж минулого", - сказав Шмигаль під час години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю.

Водночас він зазначив, що до кінця лютого обсяг імпортного вугілля, постачання якого розпочалося у листопаді 2021 року, перевищить 1,6 млн тонн, у березні очікується надходження ще 391 тонни.

За словами прем'єра, також зростає видобуток вугілля на українських шахтах.