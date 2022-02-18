Україна скуповує власні борги під час кризи
Україна користується моментом і скуповує власні борги, що подешевшали. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю, 18 лютого, повідомляє Корреспондент.
"Криза – це не лише проблеми, а й можливості. І ми ними користуємося", – сказав міністр.
За його словами, завдяки
"угодам з активного управління державного боргу" виплати з погашенням єврооблігацій у вересні будуть на $100 млн менші - становитимуть $912 млн замість $1 млрд.
Також Мінфін викупив частину ВВП-варрантів, внаслідок чого
"держава України володіє 20 відсотками" цих деривативів.
"Це далекоглядний крок. Це свідчення нашої турботи про майбутні покоління, які не повинні позичати",– сказав Марченко.
Міністр запевнив, що Україна вчасно та в повному обсязі обслуговуватиме свої боргові зобов'язання.
Він наголосив, що не вважає за потрібне говорити про списання чи реструктуризацію боргів.
"Ми слова "списання боргів" навіть не вживаємо... Боргові зобов'язання потрібно обслуговувати вчасно та в повному обсязі – це створює довіру та дає можливість у майбутньому запозичувати під нижчі відсотки, скорочувати кредитні ризики та покращувати кредитні рейтинги", – сказав він.