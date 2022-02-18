Україна скуповує власні борги під час кризи

Україна користується моментом і скуповує власні борги, що подешевшали. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п'ятницю, 18 лютого, повідомляє Корреспондент.

"Криза – це не лише проблеми, а й можливості. І ми ними користуємося", – сказав міністр.

За його словами, завдяки "угодам з активного управління державного боргу" виплати з погашенням єврооблігацій у вересні будуть на $100 млн менші - становитимуть $912 млн замість $1 млрд.

Також Мінфін викупив частину ВВП-варрантів, внаслідок чого "держава України володіє 20 відсотками" цих деривативів.

"Це далекоглядний крок. Це свідчення нашої турботи про майбутні покоління, які не повинні позичати", – сказав Марченко.

Міністр запевнив, що Україна вчасно та в повному обсязі обслуговуватиме свої боргові зобов'язання.

Він наголосив, що не вважає за потрібне говорити про списання чи реструктуризацію боргів.