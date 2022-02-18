У Києві проведуть перший за 18 років капітальний ремонт Хрещатика

Головну вулицю Києва розпочнуть оновлювати в середині березня. Нині отримують дозвільну документацію на проведення робіт. Про це повідомив в.о. гендиректора КК "Київавтодор" Олександр Федоренко, передає пресслужба КМДА﻿.

"Уже за місяць стартує перший за 18 років капітальний ремонт вул. Хрещатик. Роботи виконуватимуть цілодобово й перший етап мають закінчити наприкінці травня" , - розповів Федоренко.

Він додав, що в рамках ремонту замінять асфальтове покриття проїжджої частини, покриття тротуарів (влаштують гранітне мощення), облаштують велодоріжки, відремонтують систему зливової каналізації.

Окрім того, вулиця отримає більше озеленення. Так, на оновлених газонах влаштують систему автополиву й висадять нові дерева. Виконають капітальний ремонт підземних пішохідних переходів. Передбачено й облаштування наземних пішохідних переходів.

"Перекривати вулицю на всій протяжності (від пл. Європейської до пл. Бессарабської) не планується. Під час виконання робіт передбачено обмеження руху в окремих кварталах. Зокрема, на ділянках вул. Б. Хмельницького – пл. Європейська і вул. Б. Хмельницького – пл. Бессарабська). Схеми об’їзду будуть опубліковані на ресурсах КМДА і "Київавтодру" згодом" , – зазначив він.

Повністю закінчити капітальний ремонт Хрещатику планують восени.