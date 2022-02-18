Моніка Беллуччі захопила мережу фотосесією для китайського глянцю
Знаменита італійська акторка і модель Моніка Беллуччі знялася у фантастичній фотосесії для китайського глянцю Schön. Зірка красувалася на обкладинці лютневого номера, повідомляє 24 Канал.
57-річна акторка зачарувала багатомільйонну армію прихильників чарівними світлинами для сторінок модного глянцю. Моніка вчергове доказує, що виглядати жіночно і привабливо можна незалежно від віку.
Акторка для фотосесії позувала у чорній двоярусній сукні зі шкіряними рукавицями та тренчі, який приміряла на оголене тіло.
Також Моніка Беллуччі постала в сексуальній червоній сукні з глибоким декольте, золотистому платті з бахромою та шкіряному костюмі.
Стилісти одягнули італійку в чорне боді, широкі шкіряні штани та жакет, створивши надзвичайно стильний образ.