Валютний ринок п'ятниці: хід торгів

У п'ятницю на міжбанківському валютному ринку спостерігається спокійна збалансована торгівля в діапазоні 28,33-28,37 гривень. Схоже, покупці та продавці знову знайшли рівень, що влаштовує обидві сторони. Принаймні вистачає та охочих купити, і охочих продати валюту.

Попри те, що наступного понеділка у США буде вихідний через святкування Дня Президента, і банки та біржі будуть вихідними, зростання кількості операцій сьогодні не відзначається.

Стабілізація на міжбанку сприятливо вплинула і на готівковий валютний ринок. Після різких коливань четверга тут теж усі приходять до тями і переводячи дух. А цінник на готівковий долар знову дивиться вниз: вранці великі гуртові обмінні пункти Києва продавали його по 28,42-28,43 гривні, а до обідньої перерви цінник опустили на 8 копійок, до 28,34-28,35 гривні.

Євро на FOREX у першій половині дня торгувався у вузькому діапазоні 1,1356-1,1376 долара, але відчувається, що сьогодні ініціатива – на полі американського долара. Він знову зростає проти решти світових валют, і євро надвечір може опуститися ще сильніше. Готівковий євро у столиці у першій половині дня подешевшав за доларом з 32,36-32,37 до 32,26-32,30 гривень.

Російський рубль у п'ятницю здійснює різкі рухи в діапазоні 75,70-76 руб/$. Нафта, яка ще кілька днів тому доходила до 96 доларів за барель, подешевшала на кілька відсотків, і рублю стає все складніше зміцнюватися до долара. Ціна готівкового рубля вже кілька днів утримується в межах 3,70-3,72 гривні за 10 рублів.

«Криптовалюта №1» біткоїн знову дешевшає: його ціна на популярній біржі Binance у ніч на 18 лютого впала до 40073,21 доларів за 1 BTC. Напередодні компаньйон Уоррена Баффетта компанії Berkshire Hathaway Чарлі Мангер вкрай негативно відгукнувся про ринок криптовалют, порівнявши їх з венеричною хворобою.