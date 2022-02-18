Словенський телеканал показав карту з "російським" Кримом

Словенський телеканал RTV Slovenija під час ефіру однієї з передач показав карту із "російським" Кримом. Там пояснили такі дії технічною помилкою, пише Марія Кучерявець, РБК-Україна.

Про це йдеться в заяві посольства України в Словенії.

"У вівторок словенський інформаційний канал RTV Slovenija у своїй передачі про Україну використав карту України без Криму. Посольство негайно відреагувало на таку ситуацію, надіславши офіційне звернення редакції телеканалу" , - йдеться в заяві.

Вказано, що вже 17 лютого канал оприлюднив офіційне вибачення, пояснюючи ситуацію технічною помилкою, а не наміром висловити неповагу Україні.