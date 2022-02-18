Китай закликав США враховувати інтереси Росії

Міністерство закордонних справ КНР вважає, що Сполучені Штати мають враховувати стурбованість РФ та інших країн складною ситуацією в Україні, повідомляє ТАСС.

Як наголосив у п'ятницю на брифінгу офіційний представник китайського зовнішньополітичного відомства Ван Веньбінь, Вашингтону слід утриматися від коментарів, які нагнітають і без того непросту обстановку.

"США тим більше не повинні робити кроки, які сприяють посиленню протистояння", – наголосив він.

Так він прокоментував нещодавні висловлювання держсекретаря США Ентоні Блінкена про "швидке вторгнення Росії" в Україну.

"Українське питання потрібно врегулювати шляхом діалогу та переговорів, враховуючи обґрунтоване занепокоєння кожної зі сторін, у тому числі Росії", – додав Веньбінь.

За словами Ван Веньбіня, українське питання потрібно вирішувати на основі мінських угод.