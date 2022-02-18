На АЗС за тиждень суттєво зросли ціни на пальне

За тиждень (11-18 лютого) середня ціна по країні бензину А-92 зросла на 90 коп./л і становить 34,12 грн/л, бензин А-95 здорожчав на 87 коп./л — до 35,02 грн/л, а дизельне пальне – на 76 коп./л, до 34,18 грн/л. Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.

Зростання цін стало результатом коригування вартості палив 15 лютого відповідно до постанови уряду про граничну торгову націнку.

Зокрема, на WOG і ОККО бензини марки А-92 й А-95 здорожчали на 1-0,91 грн/л, до 35,99 і 36,75 грн/л відповідно. При цьому дизельне пальне в цих мережах додало 0,69 грн/л, до 35,99 грн/л.

Найбільша консолідована мережа групи «Приват» («Авіас», ANP, «Укрнафта» та ін. – загалом 1 540 станцій) підвищила ціни на бензин і дизельне паливо на 1 грн/л. Зокрема, у мережі ANP бензин марки А-92 здорожчав до 32,95 грн/л, А-95 – до 33,95 грн/л і ДП – до 33,00 грн/л. На станціях «Укрнафти» ціни на «двійку» зросли до 33 грн/л, на «п'ятірку» й дизпальне — до 34,00 і 33,00 грн/л.

На станціях мережі KLO бензини здорожчали на 0,90 грн/л: бензин А-92 – до 35,29 грн/л, бензин А-95 – до 35,89 грн/л. Ціна на ДП зросла на 0,70 грн/л, до 35,29 грн/л. Пальне в мережі SOCAR здорожчало на 0,77-1,00 грн/л.

Chipo, «Авантаж», Mango й Marshal підняли вартість усіх видів палива на 0,50-1,14 грн/л.

Мережі Shell, «БРСМ-Нафта», «Паралель», «Автотранс», UPG та інші підвищили ціни на паливо в межах 0,11-1,20 грн/л.