Симптоми вивиху суглоба та алгоритм дій

Вивих – це патологічний стан, у якому спостерігається усунення суглобних поверхонь щодо друг друга.

Вивих може статися у будь-якому суглобі. Типова ситуація виникнення вивиху – травма. Так, вивих відбувається, якщо рух у суглобі виявляється надмірним (що виходить за межі нормальної рухливості). Як правило, це відбувається в результаті падіння: наприклад, людина падає на відведену назад руку і отримує вивих плеча. Також до вивиху може призвести удар у ділянку суглоба. Вивихи, що виникли через травму, називаються травматичними.

Вивих може мати і нетравматичне походження. У цьому випадку він обумовлений руйнуванням суглобових кінців кісток внаслідок таких захворювань, як поліомієліт, остеомієліт, артрит, артроз, туберкульоз. Подібні вивихи називаються патологічними.

Виділяють також уроджені вивихи. Патологія у разі виникає ще на внутрішньоутробному етапі розвитку плода.

Симптоми вивиху суглоба, алгоритм дій при вивиху та правила іммобілізації - дивіться докладніше у відео.