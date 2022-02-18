У ЄС прокоментували обстріл дитсадка у Станиці Луганській

Європейський Союз рішуче засуджує обстріл дитячого садка, який стався напередодні у Станиці Луганській, ідеться в офіційній заяві глави європейської дипломатії Жозепа Борреля, оприлюдненій у п'ятницю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Такий безладний обстріл цивільної інфраструктури абсолютно неприйнятний і є явним порушенням режиму припинення вогню та Мінських домовленостей. Європейський Союз закликає негайно припинити ескалацію насильства та висловлює подяку Україні за її незмінну стриманість" , - ідеться у заяві.

У ній наголошується, що ЄС залишається єдиним у питанні непохитної підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

"Європейський Союз повністю підтримує роботу Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ та закликає до її безперешкодного доступу до всієї території України відповідно до її мандату" , - підсумував Боррель.

Як повідомлялося, у Луганській області у четвер вранці внаслідок застосування важкого артилерійського озброєння снаряди потрапили до будівлі дитсадка у Станиці Луганській. Внаслідок обстрілу постраждали дві жінки та один чоловік. Загалом у закладі під час обстрілу перебувало 20 дітей та 18 працівників, повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Північ".