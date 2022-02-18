Керівництво Європейської народної партії відвідає Україну

Керівництво найбільшої у Європарламенті групи Європейської народної партії відвідає Україну і Литву на тлі російської загрози, повідомляє Європейська правда.

Візит відбудеться з 20 по 23 лютого.

"Нашим візитом ми демонструємо нашу беззастережну підтримку Україні та нашим партнерам з ЄС та НАТО у захисті наших союзників і нашого європейського способу життя" , – сказав Манфред Вебер, депутат Європарламенту, голова групи ЄНП, який очолить делегацію.

У Києві делегація зустрінеться зі спікером парламенту Русланом Стефанчуком, прем’єр-міністром Денисом Шмигалем, міністром оборони Олексієм Резніковим, а також представниками партій-побратимів ЄНП. Разом із народними депутатами делегація відвідає Алею Небесної Сотні.

У Вільнюсі делегація відвідає розширену бойову групу передової присутності НАТО в Руклі та візьме участь у конференції високого рівня з безпеки країн Балтії.