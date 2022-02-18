Лавров відреагував на відмову України від прямого діалогу з ОРДЛО

Російська сторона "серйозно переймається" відмовою України від прямого діалогу з представниками ОРДЛО. Про це заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на спільній пресконференції з главою МЗС Греції Нікосом Дендіасом, повідомляє Лента.Ру.

"Ми підкреслили безальтернативність виконання Мінських домовленостей у всій їх повноті і у всій їх послідовності. І звичайно ж, з нашого боку було підкреслено серйозне занепокоєння заявами офіційного Києва, що продовжуються, про те, що вони не будуть вести прямий діалог з Донецьком і Луганськом" , — відзначив дипломат, назвавши дії Києва прямим викликом та прямою відмовою дотримуватися Мінських угод.

Лавров також закликав Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ вказувати ініціаторів порушення припинення вогню на Донеччині. Він заявив, при підрахунку жертв серед мирних громадян та руйнувань у цивільному секторі нібито з'ясувалося, що ОРДЛО зазнає більших втрат, ніж Україна.