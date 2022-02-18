Ляшко назвав терміни завершення піку COVID-хвилі
Україна через 2-3 тижні пройде пік захворюваності на COVID-19. Про це, посилаючись на коментар міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка журналістам, повідомляє УНІАН.
Він зазначив, що зараз Україна проходить пік захворюваності.
У той же час, за його словами, за останні два тижні відбувається зниження захворюваності на COVID-19, зменшується кількість випадків госпіталізації.
"Сьогодні вже у нас лише 40% ліжок, які виділені під COVID, зайняті пацієнтами, а ще менше зайнято ліжок пацієнтами, які потребують кисневої терапії", - зазначив Ляшко.
За його словами, три останні дні в Україні кількість виписаних з лікарень переважає кількість госпіталізованих - як дорослих, так і дітей.
Він зазначив, що через 2-3 тижні буде пройдено пік захворюваності і
"ми будемо іти вниз, якщо не буде ніяких додаткових непередбачуваних особливостей самого штаму коронавірусу".