Глава Мюнхенської конференції розкритикував владу Росії

Голова Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) Вольфганг Ішингер вважає помилкою відсутність представників уряду Росії на цьому форумі, повідомляє Deutsche Welle.

Основною темою зустрічі у Мюнхені, за словами німецького політика, стане питання, "що ж необхідно зробити, щоб російська сторона нарешті залишила цей загрозливий сценарій уздовж українського кордону та повернулася за стіл дипломатичних переговорів".

Вольфганг Ішингер назвав "притягнутими за вуха" вимоги РФ надати їй "гарантії безпеки", оскільки НАТО, як нагадав Ішингер, за останні 18 років не зробила жодного кроку до подальшого розширення на схід.

"З якого дива зараз, через 18 років, порушувати це питання? Членство України в НАТО не обговорюється" , - сказав він.

На думку політика, за російськими вимогами до Заходу насправді ховається глибше бажання повернутися до ситуації, в якій Росія була б оточена підлеглими країнами, змушеними відмовитися "від своєї повної незалежності". Але "з цього, звичайно, нічого не вийде", попередив глава Мюнхенської конференції з безпеки.