Захід програв "перший раунд" проти РФ та Білорусі – Лукашенко

Захід програв "перший раунд" проти РФ та Білорусі – Лукашенко
Фото: president.gov.by

Лукашенко вважає, що Росії та Білорусі на початку року потрібно налаштуватися на успішну протидію тиску Заходу. Про це, посилаючись на переговори Олександра Лукашенка та Володимира Путіна в Москві, повідомляє BELTA﻿.

"РФ та Білорусі важливо на початку року налаштуватися так, щоб успішно протидіяти тиску", - сказав Лукашенко.

Крім того, він заявив, що країни Заходу "програли "перший раунд" своєї кампанії проти Росії та Білорусі" .

Путін, у свою чергу, зазначив, що РФ і Білорусь "серйозно просунулися у будівництві Союзної держави" минулого року.

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