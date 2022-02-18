Захід програв "перший раунд" проти РФ та Білорусі – Лукашенко
Лукашенко вважає, що Росії та Білорусі на початку року потрібно налаштуватися на успішну протидію тиску Заходу. Про це, посилаючись на переговори Олександра Лукашенка та Володимира Путіна в Москві, повідомляє BELTA.
"РФ та Білорусі важливо на початку року налаштуватися так, щоб успішно протидіяти тиску", - сказав Лукашенко.
Крім того, він заявив, що країни Заходу
"програли "перший раунд" своєї кампанії проти Росії та Білорусі" .
Путін, у свою чергу, зазначив, що РФ і Білорусь
"серйозно просунулися у будівництві Союзної держави" минулого року.