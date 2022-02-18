Путін обговорив Україну із членами Ради безпеки РФ

Президент Росії Володимир Путін провів оперативну нараду з членами Ради безпеки, головною темою став розвиток високотехнологічних галузей, заявив прессекретар голови Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.

"Звичайно ж, говорили і про ситуацію навколо України, з акцентом на наростальну напруженість, яка, до речі, неабияк провокується ззовні. Відбувся обмін думками на тему гарантій безпеки для Росії з урахуванням того документа, який учора було передано нашим західним опонентам" , – додав Пєсков.

Президент РФ Володимир Путін на нараді з членами Ради Безпеки РФ докладно поінформував їх про свої міжнародні контакти цього тижня.