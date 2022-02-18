Meta вибула з 10 найдорожчих компаній світу

Meta Platforms Inc. залишила першу десятку найдорожчих компаній світу. Це послідувало за найбільшим падінням вартості акцій в історії, повідомляє Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.

Зазначається, що Meta займала шосте місце у списку компаній із найвищою ринковою вартістю, яка перевищувала трильйон доларів. Але торги в четвер закрилися з вартістю компанії 565 мільярдів доларів, що змістило її на 11 місце у світі.

Зазначається, що пік вартості Meta припав на вересень, з того часу компанія втратила понад 500 мільярдів доларів вартості. Вартість акцій компанії почала падати після квартального звіту, опублікованого два тижні тому, відтоді вони втратили 46%.

Шосте місце у списку найдорожчих компаній тепер займає Tesla Inc., вартість якої оцінюється у 906 мільярдів доларів. Перше місце займає Apple (2,8 трильйона доларів), друге – Microsoft (2,2 трильйона), а третє – Aramco (два трильйони).