Місячний календар на тиждень 21-27 лютого 2022 року

Згідно з місячним календарем, наприкінці лютого найбільш метушливими та емоційними днями будуть середа та субота, повідомляє Сьогодні.

Детальний місячний календар на кінець лютого 2022 року розповість вам про фази Місяця та знаки зодіаку, в яких він перебуває, а також характеристику кожного місячного дня.

Як Місяць впливає на життя людей, які дні будуть найбільш вдалими для важливих справ, а які – найнебезпечніші, дізнайтеся з місячного календаря на період 21-27 лютого 2022 року.

Місячний календар по днях на тиждень 21-27 лютого 2022 року

21 лютого, понеділок – 22-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Скорпіон. Фаза Місяця – повня. День мудрості та отримання знань, не пропустіть можливість пізнати нове.

22 лютого, вівторок – 22-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Скорпіон. Фаза Місяця – повня. День розсудливості й розважливості, коли легко сприймається нова інформація.

23 лютого, середа – 23-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Стрілець. Фаза Місяця – повня. Тяжкий агресивний день, коли бажано стримувати свої емоції.

24 лютого, четвер – 24-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Стрілець. Фаза Місяця – остання чверть о 0:33. День мудрості та сили, коли сприятливо займатись новими справами.

25 лютого, п'ятниця – 25-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – остання чверть. Розмірений пасивний день, який краще провести у спокої та усамітненні.

26 лютого, субота – 26-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Козоріг. Фаза Місяця – остання чверть. Метушливий і скандальний день, коли краще помовчати і не лихословити.

27 лютого, неділя – 27-й місячний день

Місяць перебуває у знаку Водолій. Фаза Місяця – остання чверть. День, коли варто прислухатися до своєї інтуїції, а також сприятливо здобувати нові знання.