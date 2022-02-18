Паливо "БРСМ-нафта" визнали таким, що не відповідає стандартам якості

Господарський суд м. Києва підтвердив невідповідність стандартам якості палива "БРСМ-нафта", повідомляє Українські Новини.

Про це розповів директор Інституту споживчих експертиз (ІПЕ) Юрій Чорнобривець.

Господарський суд м. Києва після піврічного розгляду справи № 910/13756/21к Всеукраїнської громадської організації (ВГО) "Інститут споживчих експертиз" повністю відмовив в позові мережі "БРСМ-нафта" в особі ТОВ "Євро Смарт Пауер". "БРСМ-нафта" вимагала спростувати інформацію щодо невідповідності стандартам якості палива, яку оприлюднив ІПЕ на основі проведених досліджень.

"Сьогодні суд став на захист прав споживачів щодо можливості отримувати незалежну інформацію про якість палива, яке вони купують на АЗС. Це дуже хороша новина для нас, як громадського об'єднання, і погана для продавців фальсифікату та "бодяги", оскільки їм більше не вдасться "вирішувати" питання в судах", - заявив директор ІПЕ Юрій Чорнобривець .

В ІПЕ зазначають, що готують позов у відповідь до мережі АЗС "БРСМ-Нафта", щодо наявності стікерів на колонках даної мережі, про моніторинг якості палива.

"Після проведених досліджень ми вимагали, щоб вони цю інформацію зняли, але це не зроблено досі, що вводить в оману автовласників", - зазначив директор ІПЕ .

Як повідомлялося раніше, у грудні депутати Тернопільської обласної ради звернулися до СБУ, Національного агентства з питань запобігання корупції, Міністерству юстиції України, Антимонопольного комітету України щодо протиправної діяльності мережі АЗС "БРСМ-нафта".