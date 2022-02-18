Емоційне самопочуття впливає на тривалість життя та здоров'я

Після проведення спеціального дослідження вчені довели вплив емоційного самопочуття на тривалість життя та здоров'я﻿﻿. На думку компетентних фахівців, далеко не останню роль відіграє психологічний вік, а чи не фактичний, повідомляє Men's Life.

Експеримент показав, що люди, які відчувають себе молодшими за фактичний вік, менше хворіють. Щоб це довести, вчені тестували близько 10 000 добровольців різного віку (від 24 до 100 років), які надали відомості про стан здоров'я та вказали свій психологічний вік (на скільки років вони себе почувають).

Під час дослідження визначався рівень їхнього депресивного стану. В результаті з'ясувалося, що учасники, які відчувають себе старшими за фактичний вік, частіше страждають від депресій і ризикують потрапити до лікарні набагато більше (до 25%) порівняно з молодими в душі. Останні, як правило, не тільки бадьоро почуваються, але й мають більше мотивації до поліпшення своєї фізичної форми заняттями спортом.

Виведення вчених було однозначне. Для довголіття та здоров'я необхідний хороший емоційний стан, молодий психологічний вік та удосконалення тіла у вигляді фізичних вправ.