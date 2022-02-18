Президент Литви запропонував прискорити інтеграцію України до ЄС
Президент Литви Гітанас Науседа заявив про необхідність прискорити інтеграцію України до Євросоюзу. Про це, посилаючись на західні ЗМІ, повідомляє Новое время.
"У нас є чудова нагода продемонструвати цю єдність і більше говорити про те, чому ми раніше приділяли менше уваги, і, насамперед - про дуже чітку перспективу для самої України щодо інтеграції в ЄС", - наводить його слова Delfi.
Він нагадав, що у грудні 2021 року відбувся саміт ЄС, присвячений цьому питанню.
"Однак сьогодні ми хочемо говорити про це чіткіше, конкретно і надати цілком чіткі, зокрема, і фінансово-економічні інструменти, щоб це відбувалося швидше", - додав литовський президент.