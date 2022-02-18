"Реал" може купити найдорожчого футболіста "Шахтаря" - ЗМІ
Правий захисник донецького "Шахтаря" Додо може перебратися до іспанського "Реалу" вже у найближче трансферне вікно, повідомляє УНІАН.
"Галактикос" шукають дублера для 30-річного Дані Карвахаля. Джерело стверджує, що тренерський штаб Карло Анчелотті зацікавлений саме у кандидатурі Додо. Також мадридці думають щодо Ріса Джеймса з лондонського "Челсі", пише DefensaCentral.
"Шахтар" менше, ніж за 25 млн євро свою бразильську зірку не продасть. У поточному сезоні 23-річний Додо зіграв за "гірників" 26 поєдинків і віддав чотири асисти.
"Шахтар" вже офіційно придбав 17-річного Вінісіуса Тобіаса як заміну Додо на випадок трансферу останнього в топ-чемпіонат.
Додо: кар'єра
- Додо є вихованцем бразильського клубу "Корітіба". Він прийшов до "Шахтаря" взимку 2017 року за 2 мільйони євро.
- З "Шахтарем" Додо двічі ставав чемпіоном України, по одному разу вигравав Кубок та Суперкубок країни.
- Додо виступав за молодіжні збірні Бразилії різних вікових категорій.
- Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість Додо у 20 млн євро. Контракт захисника з донецьким клубом чинний до літа 2025 року.