Пілот літака написав у небі біля України слово "relax"

Пілот пасажирського літака Airbus A321 траєкторією польоту написав у небі біля кордону України слово "relax", що в перекладі означає "розслабтеся". На це звернув увагу на сервіс Flightradar, повідомляє Вести.

Згідно з інформацією, 17 лютого, пілот авіакомпанії Air Moldova вилетів з Кишинева на 1 годину та 40 хвилин, щоб траєкторією польоту повітряного судна намалювати в небі слово "relax" ("розслабтеся"), після чого повернувся до аеропорту.

Гасло шириною 80 миль (128 км) з'явилося за 25 миль (40 км) від кордону з Україною.

За польотом літака спостерігали понад 30 тисяч користувачів сервісу.

Пілот вирішив зробити таке через загрозу можливого вторгнення РФ в Україну та підвищену напругу в Європі.