Відомі люксові бренди оголосили про підвищення цін

Світові гіганти у сегменті товарів класу "люкс" підвищують ціни на сумки, одяг, взуття та прикраси. В окремих випадках зростання на деяких ринках досягає одразу 25%, повідомляє UBR.

Так, найбільший світовий виробник товарів класу "люкс" LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SA оголосив про подорожчання сумок у всьому світі, причому в деяких випадках - на суму, виражену двозначним числом у відсотковому вираженні. За підрахунками компанії, у середньому ціни було підвищено на 6-7%.

Також про зростання вартості заявили в Compagnie Financiere Richemont SA, до числа брендів якої входить Cartier. Годинники та ювелірні вироби зростають у ціні протягом останніх місяців.

Анонсували підвищення вартості свого взуття та одягу такі компанії, як Versace та Jimmy Choo. Про це повідомив акціонерам директор власника брендів Capri Holdings (SPB: CPRI) Ltd. Джон Айдол.

У Gucci також націлені на збільшення прибутковості, і одним із можливих варіантів у цьому контексті є підвищення цін, заявив фінансовий директор власника бренду Жан-Марк Дюплекс.

В основному покупці спокійно реагують на таку інформацію, а в деяких випадках навіть чекають на підвищення цін. Тому бренди, як правило, можуть збільшувати вартість своїх товарів без ризику послабити попит на відміну від аналогічної ситуації в мас-маркеті, де покупці набагато чутливіше реагують на подорожчання.

Водночас, наприклад, покупці Chanel висловили невдоволення різким підвищенням цін на сумки бренду.