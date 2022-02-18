Microsoft зобов'яже мати обліковий запис для налаштування Windows 11 Pro

В даний час користувачі Windows 11 Pro можуть створити локальний обліковий запис на етапі первинного налаштування операційної системи. Незабаром це зміниться, і для встановлення цієї версії ОС користувачам обов'язково буде потрібний обліковий запис Microsoft та інтернет-підключення. Наразі такий підхід вже реалізований у Windows 11 Home, повідомляє 3Dnews.

Зазначимо, що софтверний гігант почав активно підштовхувати користувачів до використання облікових записів Microsoft ще в Windows 10. Однак нова зміна, що унеможливлює встановлення Windows 11 Pro за допомогою локального облікового запису, напевно не сподобається багатьом користувачам, що бажають уникнути збору даних телеметрії та іншої інформації.

«Подібно до Windows 11 Home, редакція Windows 11 Pro тепер вимагатиме підключення до інтернету під час початкового налаштування. Якщо захочете настроїти пристрій для особистого користування, також буде потрібно обліковий запис Microsoft», - йдеться в повідомленні розробників, яке з'явилося в блозі Windows Insider.

Згідно з наявними даними, в даний час Microsoft вже почала тестування згаданої зміни із залученням обмеженої кількості інсайдерів. Це означає, що протягом найближчих кількох місяців нововведення може бути інтегровано в стабільні збірки Windows 11 Pro. Зараз користувачі можуть обійтися без облікового запису Microsoft, відключивши інтернет під час початкового налаштування операційної системи.