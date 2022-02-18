Продажі водневих легкових автомобілів збільшилися майже вдвічі

За даними британського аналітичного агентства IDTechEx, у 2021 році продаж автомобілів на водневих паливних елементах (Fuel Cell) збільшився майже вдвічі. Найбільшого успіху досягли компанії Hyundai та Toyota, повідомляє Обозреватель.

За даними експертів, значних досягнень у галузі реалізації електромобілів на водневих паливних елементах (FCEV) досягли компанії Toyota та Hyundai. Зокрема, з випуском седана Mirai другого покоління світові продажі автомобілів Toyota з Fuel Cell збільшилися більш ніж утричі, з 1770 екземплярів у 2020-му до 5918 у 2021 році. Ще більш вражаючих результатів досягла компанія Hyundai – кількість водневих кросоверів Nexo зросла з 6781 у 2020 році до 9620 – у 2021 році.

Продажі Toyoyta Mirai та Hyundai Nexo за кілька років суттєво зросли. Джерело: idtechex.com

Подібна динаміка пояснюється серйозними державними субсидіями та підтримкою на національному рівні. Наприклад, у Каліфорнії Toyota Mirai продавали знижкою 65% від роздрібної ціни. Компанія Toyota пропонувала знижку $20 тисяч на додаток до податкових пільг на федеральному та місцевому рівнях у розмірі ($12,5 тисяч). Таким чином, покупцеві автомобіль обходився не 50 з лишком тисяч доларів, а приблизно 18. Але і це ще не все. Щоб ще більше "підсолоджувати" угоду, Toyota пропонувала паливний кредит у розмірі $15 тисяч на перші три роки експлуатації, тобто. приблизно 100 тисяч кілометрів користувач може проїхати безплатно.

Toyota Mirai продавали у США зі знижкою 65% від роздрібної ціни. Джерело: Toyota

Аналогічна історія з Hyundai. З 9620 екземплярів Nехо, проданих по всьому світу у 2021 році, 88% реалізували у Південній Кореї. Завдяки підтримці на державному рівні, покупка кросовера обходилася корейському клієнту в пів ціни – $30 тисяч замість 60.

Завдяки державній підтримці, покупка кросовера Nехо обходилася корейському клієнту в пів ціни – $30 тисяч замість 60-ти. Джерело: Hyundai

Але попри дивовижні результати, водневе майбутнє автомобільної промисловості поки що досить туманне. Причин тут кілька, причому відсутність інфраструктури водневих АЗС, – найменш значуща. Основна проблема полягає у великій кількості шкідливих викидів при отриманні водню, а також висока вартість водню.

Toyota Mirai витрачає 0,86 кг Н2 на 100 км пробігу. Таким чином, при використанні "сірого" водню викиди СО2 які необхідні на його виробництво оцінюються в 94 г/км. У Nexo, при витраті H2 на рівні 1 кг/100 км, цей показник становить приблизно 109 г/км.

У січні 2022 року мерія французького Монпельє вирішила відмовитися від проєкту Montpellier Horizon Hydrogеne вартістю 29 млн євро щодо використання муніципальних автобусів на водневих паливних елементах. Замість них буде закуплено електробуси зі звичайними літій-іонними батареями. Таке рішення було ухвалено після фінансової оцінки проєкту. Виявилося, що собівартість 1 км пробігу електробуса становить 0,15 євро, а автобуса на водневих елементах – – 0,95 євро.