Пєсков відреагував на ідею про гарантії безпеки для України

Обговорення гарантій безпеки стосується всіх країн, не можна ігнорувати чиюсь безпеку, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє "Интерфакс".

Він прокоментував ідею Володимира Зеленського створити окремий документ із гарантіями безпеки для України.

"Тут потрібні деталі. Зрозуміло, що обговорення гарантій безпеки стосується безпеки всіх" , - сказав Пєсков.

Він зазначив, що йдеться про неподільність безпеки.

"Тому, обговорюючи спільну безпеку, звичайно, не можна ігнорувати безпеку окремо взятих країн. Це та сама теза, яку ми відстоюємо" , - додав він.

Нагадаємо, вчора Володимир Зеленський заявив, що Україна має отримати систему гарантій безпеки для себе, подібну до тієї, яку отримують країни-члени НАТО.