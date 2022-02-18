Американські НПЗ шукають заміну російської нафти

Деякі нафтопереробні заводи Сполучених Штатів почали шукати альтернативи постачанню російської нафти на тлі зростання геополітичної напруги у Східній Європі. Про це передає "Інтерфакс" з посиланням на Bloomberg, повідомляє Enkorr.

Принаймні два великі НПЗ на узбережжі Мексиканської затоки прагнуть диверсифікувати постачання сировини, необхідної для виробництва бензину та дизеля, зазначили джерела Bloomberg, які побажали залишитися анонімними. Один із заводів також шукає постачальників лігроїну, який використовується при змішуванні бензину в Європі та Латинській Америці, додали співрозмовники агентства.

Ще два НПЗ у Техасі намагаються домовитися про постачання нафти з Мексики та Бразилії. Бразилія, яка зазвичай постачає нафту до Сінгапуру чи країн Європи, відправила в січні один танкер у США і, як очікується, відправить ще один у березні. Про це свідчать дані Bloomberg.

Через універсальні характеристики російського палива, зокрема топкового мазуту 100, американські НПЗ віддають перевагу саме поставкам з Росії, а не з Мексики. Мазут 100 може використовуватися як у дистиляційних установках для нафти, так і в установках для коксування, тоді як паливо мексиканське придатне тільки для коксових печей.

Найбільшими імпортерами російської нафти США є Valero Energy Corp, Exxon Mobil Corp. та Chevron Corp., зазначає Bloomberg.

Заходи, що вживаються, підкреслюють зростання турботи нафтової промисловості через ситуацію навколо України після того, як адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що Росія може напасти на цю країну.

Тим часом США багато в чому залежать від імпорту нафти, зокрема з Росії, незважаючи на те, що країна є одним із найбільших нафтовиробників у світі. Байден заявляв, що Вашингтон готовий відповісти на агресію Росії, ввівши «нищівні економічні санкції».

«Будь-які обмеження на постачання [нафти] з Росії викличуть проблеми на стороні покупця, оскільки РФ може легко перенаправити паливо до Китаю або Індії. Це також поставить США у скрутне становище через вплив на ціни на бензин», - зазначив головний економіст Vortexa Ltd. Девід Віч.

При цьому проблеми з постачанням російської нафти виникають у той час, коли ціни на бензин у США вже знаходяться на максимумах майже за вісім років. Цей фактор посилює тиск на адміністрацію Байдена для того, щоб вона втрутилася і вжила заходів для зниження цін.