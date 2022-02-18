Що потрібно вживати в їжу, щоб підвищити рівень гемоглобіну
Гемоглобін – це частина еритроцитів, а точніше їх основа. Від нього залежить багато, наприклад, самопочуття, життєва енергія, і навіть зовнішній вигляд. Щоб гемоглобін завжди був високому рівні, потрібно вживати продукти з великим вмістом заліза, повідомляє Rsute.ru.
Головне, знати, які саме та як правильно їх поєднувати між собою. Що потрібно їсти, щоб був нормальний рівень гемоглобіну?
- М'ясо та риба. У цих продуктах життєдіяльності міститься багато заліза. При дуже низькому рівні гемоглобіну слід вживати кролятину, яловичину та курку;
- сочевиця, квасоля та горох. Вони міститься велика кількість корисних мікроелементів;
- помідори, буряк, картопля, морква та кабачок. У своєму складі містять чималу кількість заліза;
- різна зелень. Допомагає підвищити рівень заліза у крові;
- різноманітні фрукти та ягоди. Персики, яблука, груші, гранати, абрикоси, суниця, горобина, чорниця, полуниця містять у собі чимало заліза та інших корисних мікроелементів;
- волоський горіх;
- мед. Цей чудовий продукт дуже добре допомагає підвищити рівень гемоглобіну у крові;
- різні соки. Їхня ефективність досягає рівня фруктів та овочів, але не в магазинних варіантах, вони мало чим можуть допомогти;
- сухофрукти. Курага, фініки та чорнослив допомагають боротися з анемією, а також підвищують рівень заліза в організмі.