Що потрібно вживати в їжу, щоб підвищити рівень гемоглобіну

Що потрібно вживати в їжу, щоб підвищити рівень гемоглобіну
Фото: Рixabay

Гемоглобін – це частина еритроцитів, а точніше їх основа. Від нього залежить багато, наприклад, самопочуття, життєва енергія, і навіть зовнішній вигляд. Щоб гемоглобін завжди був високому рівні, потрібно вживати продукти з великим вмістом заліза, повідомляє Rsute.ru.

Головне, знати, які саме та як правильно їх поєднувати між собою. Що потрібно їсти, щоб був нормальний рівень гемоглобіну?

  • М'ясо та риба. У цих продуктах життєдіяльності міститься багато заліза. При дуже низькому рівні гемоглобіну слід вживати кролятину, яловичину та курку;
  • сочевиця, квасоля та горох. Вони міститься велика кількість корисних мікроелементів;
  • помідори, буряк, картопля, морква та кабачок. У своєму складі містять чималу кількість заліза;
  • різна зелень. Допомагає підвищити рівень заліза у крові;
  • різноманітні фрукти та ягоди. Персики, яблука, груші, гранати, абрикоси, суниця, горобина, чорниця, полуниця містять у собі чимало заліза та інших корисних мікроелементів;
  • волоський горіх;
  • мед. Цей чудовий продукт дуже добре допомагає підвищити рівень гемоглобіну у крові;
  • різні соки. Їхня ефективність досягає рівня фруктів та овочів, але не в магазинних варіантах, вони мало чим можуть допомогти;
  • сухофрукти. Курага, фініки та чорнослив допомагають боротися з анемією, а також підвищують рівень заліза в організмі.
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