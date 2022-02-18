Податкова амністія: українцям назвали крайні терміни декларування

Податкова амністія: українцям назвали крайні терміни декларування
Фото: Facebook

Українців закликали поспішати декларувати валютні цінності в іноземних банках у рамках податкової амністії, доки діє знижка. Термін дії пільгової ставки у 7% закінчиться 1 березня поточного року. Про це повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби у Харківській області, повідомляє Maanimo.

Після завершення періоду одноразового (спеціального) добровільного декларування іноземних активів за зниженою ставкою їх можна буде легалізувати, сплативши вже 9% сукупної суми активу до 1 вересня поточного року.

Податківці нагадують, що громадяни, які мають незадекларовані активи, можуть добровільно пройти одноразове декларування, сплативши одноразовий збір і таким чином легалізувати активи.

Податкова амністія включає: грошові кошти, валютні цінності, цінні папери, рухоме та нерухоме майно на території України та за кордоном.

Декларацію необхідно подавати до Державної податкової служби платниками через електронний кабінет.

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