Розкрито перший Android-смартфон з магнітною зарядкою

За тиждень до офіційної презентації бренд Nubia похвалився своїм новим творінням Z40 Pro, який стане першим на ринку Android-смартфоном з магнітною бездротовою зарядкою по типу MagSafe від Apple, повідомляє УНІАН.

Але і це ще не все: Z40 Pro також стане першим Android-смартфоном з новітнім 64-мегапіксельним датчиком Sony IMX787 розміром 1/1.3 дюйма. Для камер, серед усього іншого, заявлено діапазон фокусної відстані 14-125 мм.

Nubia вже підтвердила, що апарат буде працювати на топовому процесорі Snapdragon 8 Gen 1. Тести смартфона в Geekbench показали, що він буде поставлятися з 16 ГБ ОЗУ та "операційкою" Android 11. Акумулятор – 4200 маг; в комплект покладуть адаптер живлення потужністю 120 Вт. Для бездротової зарядки випустять шайбу, що нагадує MagSafe.

Інші подробиці про Nubia Z40 Pro та ціни будуть розкриті на офіційній презентації 25 лютого. В цей же день новинка надійде в продаж у Китаї.