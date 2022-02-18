Норвегія оновила рекорд із золотих медалей на зимових Олімпійських іграх

Збірна Норвегія оновила рекорд із золотих медалей на одних зимових Олімпійських іграх. У п'ятницю, 18 лютого, біатлоніст Йоханнес Бе перемогою у гонці з масовим стартом приніс команді 15-те "золото" у Пекіні-2022, повідомляє Обозреватель.

Раніше ця скандинавська держава та Німеччина завойовували по 14 нагород найвищої проби у Пхенчхані-2018, а Канада – на домашніх іграх у Ванкувері-2010.

Сам же Бе-молодший допоміг збірній тріумфувати у мас-старті, спринті та разом із колегами в естафеті. Норвегія впевнено виграла залік у біатлоні, шість разів піднявшись на найвищу сходинку п'єдесталу, тоді як французи це зробили тричі.

У медальному заліку Олімпіади-2022 норвежці вже на п'ять золотих медалей відірвалися від німців. Завершаться змагання у Китаї у неділю, 20 лютого.

Медальний залік Пекіна-2022. Джерело: МОК

Скандинави також утримують лідерство за кількістю нагород (34), випереджаючи лише ДКР (27). До повторення рекорду зимових Олімпіад норвежцям залишається п'ять разів зійти на п'єдестал.

Збірна України, як і чотири роки тому, завершує Ігри з однією медаллю, яку знову здобув фрістайліст Олександр Абраменко у лижній акробатиці. У Кореї він узяв "золото", зараз – "срібло".