Норвегія оновила рекорд із золотих медалей на зимових Олімпійських іграх

Норвегія оновила рекорд із золотих медалей на зимових Олімпійських іграх

Збірна Норвегія оновила рекорд із золотих медалей на одних зимових Олімпійських іграх. У п'ятницю, 18 лютого, біатлоніст Йоханнес Бе перемогою у гонці з масовим стартом приніс команді 15-те "золото" у Пекіні-2022, повідомляє Обозреватель.

Раніше ця скандинавська держава та Німеччина завойовували по 14 нагород найвищої проби у Пхенчхані-2018, а Канада – на домашніх іграх у Ванкувері-2010.

Сам же Бе-молодший допоміг збірній тріумфувати у мас-старті, спринті та разом із колегами в естафеті. Норвегія впевнено виграла залік у біатлоні, шість разів піднявшись на найвищу сходинку п'єдесталу, тоді як французи це зробили тричі.

У медальному заліку Олімпіади-2022 норвежці вже на п'ять золотих медалей відірвалися від німців. Завершаться змагання у Китаї у неділю, 20 лютого.

Медальний залік Пекіна-2022.
Медальний залік Пекіна-2022. Джерело: МОК

Скандинави також утримують лідерство за кількістю нагород (34), випереджаючи лише ДКР (27). До повторення рекорду зимових Олімпіад норвежцям залишається п'ять разів зійти на п'єдестал.

Збірна України, як і чотири роки тому, завершує Ігри з однією медаллю, яку знову здобув фрістайліст Олександр Абраменко у лижній акробатиці. У Кореї він узяв "золото", зараз – "срібло".

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