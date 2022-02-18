Зарплати військових у 2022 році зростуть: інфографіка

З ініціативи президента України Володимира Зеленського у березні цього року зросте грошове забезпечення військовослужбовців. Зазначимо, що це підвищення відбудеться з урахуванням уже ухваленого раніше рішення підвищити виплати на 10% з 1 лютого, повідомляє 24 Канал.

З 1 березня відбудеться наступне підвищення:

Збройні сили України – підвищення на 30%.

Нацгвардія та Держприкордонслужба – доведення підвищення грошового забезпечення до 20% з початку 2022 року.

Зарплата для військових-контрактників

Розмір одноразової грошової виплати для військовослужбовців, які вперше уклали контракт із ЗСУ, переглядається щорічно. Вона теж прив'язана до прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.

З 1 січня 2022 року одноразова грошова виплата військовослужбовцям складає:

19 144 гривні – особам рядового складу,

21 537 гривень – особам сержантського та старшинського складу,

23 930 гривень – особам офіцерського складу.

Також одноразова виплата призначається військовим-контрактникам, які приймаються:

на посаду рядового складу строком на три роки,

на посаду сержантського та старшинського складу строком від трьох років,

на посаду офіцерського складу терміном від одного року,

на посаду сержантського та старшинського складу строком від п'яти років.

Виплата за участь у військових зборах

Резервісти та військовослужбовці отримують спеціальні виплати у разі призову на військові збори. Зокрема, резервістам ЗСУ виплачують добові, грошову виплату, одноразове грошове заохочення та середній заробіток тим, хто працює, або прожитковий мінімум безробітним.

Розмір грошової виплати за участь у зборах

На розмір грошової виплати резервістів та військовослужбовців впливають два фактори – рівень прожиткового мінімуму станом на 1 січня (2393 гривні) та військове завдання. Коефіцієнт, який відраховуватимуть від прожиткового мінімуму, регулюється постановою Кабміну. Тому виплати варіюватимуться від 3590 до 4786 гривень.

Вищому офіцерському складу – 4786 гривень.

Старшому офіцерському складу – 4547 гривень.

Молодшому офіцерському складу – 4308 гривень.

Вищому та старшому сержантському та старшинському складу – 4 068 гривень.

Молодшому сержантському та старшинському складу – 3 829 гривень.

Пересічний склад – 3 590 гривень.

Добові під час військових зборів

Військовозобов'язаним та резервістам виплачують добові за кожен день на зборах, або день у дорозі з/на збори. Виплати також залежать від військового звання та вираховуються у відсотках до суми 60 гривень.

Найвищому офіцерському складу – 30 гривень.

Старшому офіцерському складу – 24 гривні.

Молодшому офіцерському складу – 21 гривня.

Вищому та старшому сержантському та старшинському складу – 21 гривня.

Молодшому сержантському та старшинському складу – 18 гривень.

Рядовому складу – 12 гривень.

Тому загалом за 30 днів отримують від 360 до 900 гривень. Оплату дороги компенсують окремо у військкоматі.

Одноразове грошове заохочення

Також резервісти отримують одноразове грошове заохочення, якщо не чинили правопорушень, пов'язаних із проходженням служби у військовому резерві. Така виплата передбачена на рік у наступному розмірі:

найвищому офіцерському складу – 3 100 гривень;

старшому офіцерському складу – 2800 гривень;

молодшому офіцерському складу – 2500 гривень;

вищому та старшому сержантському та старшинському складу – 2 200 гривень;

молодшому сержантському та старшинському складу – 1 900 гривень;

рядовому складу – 1600 гривень.

Зарплата під час військових зборів

Під час військових зборів резервіст та військовозобов'язаний одержують середню зарплату, яку отримували за своїм місцем роботи, коли їх призвали. Зарплату виплачує роботодавець у два етапи: до початку військових зборів та після. Згодом держава ці гроші компенсує.

З усіх нарахувань, крім добових, стягують податки: 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору.

Соціальні гарантії

Резервістів забезпечують харчуванням, проживанням, військовою формою та медичним обслуговуванням.

Резервіст отримує державне страхування.

Резервіста що неспроможні звільнити з роботи. А якщо його призвали під час відпустки, то його продовжать чи перенесуть після зборів.

Виплати військовим у зоні ООС

Щомісячний мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовця – контрактника механізованої бригади:

10208 гривень під час служби за межами зони ООС;

16 708 гривень у разі виконання завдань на другій лінії оборони у зоні ООС;

27 208 гривень у разі виконання завдань на першій лінії оборони у зоні ООС.

На лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони виплата становить 17 тисяч гривень на місяць, а за перебування в інших районах операції Об'єднаних сил – 6,5 тисяч гривень на місяць.

Також в ООС запроваджено додаткову винагороду військовим, – залежно від посади, від 5 до 18 тисяч гривень, – які стримують збройну агресію Росії у Донецькій та Луганській областях. Винагороду виплачують за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя та здоров'я на території ООС.