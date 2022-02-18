Зарплати військових у 2022 році зростуть: інфографіка
З ініціативи президента України Володимира Зеленського у березні цього року зросте грошове забезпечення військовослужбовців. Зазначимо, що це підвищення відбудеться з урахуванням уже ухваленого раніше рішення підвищити виплати на 10% з 1 лютого, повідомляє 24 Канал.
З 1 березня відбудеться наступне підвищення:
- Збройні сили України – підвищення на 30%.
- Нацгвардія та Держприкордонслужба – доведення підвищення грошового забезпечення до 20% з початку 2022 року.
Зарплата для військових-контрактників
Розмір одноразової грошової виплати для військовослужбовців, які вперше уклали контракт із ЗСУ, переглядається щорічно. Вона теж прив'язана до прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати.
З 1 січня 2022 року одноразова грошова виплата військовослужбовцям складає:
- 19 144 гривні – особам рядового складу,
- 21 537 гривень – особам сержантського та старшинського складу,
- 23 930 гривень – особам офіцерського складу.
Також одноразова виплата призначається військовим-контрактникам, які приймаються:
- на посаду рядового складу строком на три роки,
- на посаду сержантського та старшинського складу строком від трьох років,
- на посаду офіцерського складу терміном від одного року,
- на посаду сержантського та старшинського складу строком від п'яти років.
Виплата за участь у військових зборах
Резервісти та військовослужбовці отримують спеціальні виплати у разі призову на військові збори. Зокрема, резервістам ЗСУ виплачують добові, грошову виплату, одноразове грошове заохочення та середній заробіток тим, хто працює, або прожитковий мінімум безробітним.
Розмір грошової виплати за участь у зборах
На розмір грошової виплати резервістів та військовослужбовців впливають два фактори – рівень прожиткового мінімуму станом на 1 січня (2393 гривні) та військове завдання. Коефіцієнт, який відраховуватимуть від прожиткового мінімуму, регулюється постановою Кабміну. Тому виплати варіюватимуться від 3590 до 4786 гривень.
- Вищому офіцерському складу – 4786 гривень.
- Старшому офіцерському складу – 4547 гривень.
- Молодшому офіцерському складу – 4308 гривень.
- Вищому та старшому сержантському та старшинському складу – 4 068 гривень.
- Молодшому сержантському та старшинському складу – 3 829 гривень.
- Пересічний склад – 3 590 гривень.
Добові під час військових зборів
Військовозобов'язаним та резервістам виплачують добові за кожен день на зборах, або день у дорозі з/на збори. Виплати також залежать від військового звання та вираховуються у відсотках до суми 60 гривень.
- Найвищому офіцерському складу – 30 гривень.
- Старшому офіцерському складу – 24 гривні.
- Молодшому офіцерському складу – 21 гривня.
- Вищому та старшому сержантському та старшинському складу – 21 гривня.
- Молодшому сержантському та старшинському складу – 18 гривень.
- Рядовому складу – 12 гривень.
Тому загалом за 30 днів отримують від 360 до 900 гривень. Оплату дороги компенсують окремо у військкоматі.
Одноразове грошове заохочення
Також резервісти отримують одноразове грошове заохочення, якщо не чинили правопорушень, пов'язаних із проходженням служби у військовому резерві. Така виплата передбачена на рік у наступному розмірі:
- найвищому офіцерському складу – 3 100 гривень;
- старшому офіцерському складу – 2800 гривень;
- молодшому офіцерському складу – 2500 гривень;
- вищому та старшому сержантському та старшинському складу – 2 200 гривень;
- молодшому сержантському та старшинському складу – 1 900 гривень;
- рядовому складу – 1600 гривень.
Зарплата під час військових зборів
Під час військових зборів резервіст та військовозобов'язаний одержують середню зарплату, яку отримували за своїм місцем роботи, коли їх призвали. Зарплату виплачує роботодавець у два етапи: до початку військових зборів та після. Згодом держава ці гроші компенсує.
З усіх нарахувань, крім добових, стягують податки: 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору.
Соціальні гарантії
- Резервістів забезпечують харчуванням, проживанням, військовою формою та медичним обслуговуванням.
- Резервіст отримує державне страхування.
- Резервіста що неспроможні звільнити з роботи. А якщо його призвали під час відпустки, то його продовжать чи перенесуть після зборів.
Виплати військовим у зоні ООС
Щомісячний мінімальний розмір грошового забезпечення військовослужбовця – контрактника механізованої бригади:
- 10208 гривень під час служби за межами зони ООС;
- 16 708 гривень у разі виконання завдань на другій лінії оборони у зоні ООС;
- 27 208 гривень у разі виконання завдань на першій лінії оборони у зоні ООС.
На лінії бойового зіткнення на глибину ротних опорних пунктів першого ешелону оборони виплата становить 17 тисяч гривень на місяць, а за перебування в інших районах операції Об'єднаних сил – 6,5 тисяч гривень на місяць.
Також в ООС запроваджено додаткову винагороду військовим, – залежно від посади, від 5 до 18 тисяч гривень, – які стримують збройну агресію Росії у Донецькій та Луганській областях. Винагороду виплачують за створення безпечних умов виконання бойових завдань та збереження життя та здоров'я на території ООС.