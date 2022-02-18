Зеленського попросили забрати в Путіна держнагороди України

Верховна Рада України направила президенту Володимиру Зеленскього депутатський запит щодо позбавлення російського лідера Володимира Путіна наданих йому до 2013 року державних нагород України, повідомляє Ділова столиця.

Відповідний запит було підтримано 265 голосами народних депутатів.

Ідеться про запит позафракційного народного депутата Оксани Савчук щодо вжиття заходів реагування з метою позбавлення Володимира Путіна, Дмитра Медведєва та інших осіб державних нагород України, які були надані їм до 2013 року.

Цей запит своїм голосом підтримав один депутат від проросійської "Опозиційної платформи — За життя" — Олександр Лукашев.

Зазначимо, у Путіна є українська відзнака "Іменна вогнепальна зброя". Він отримав її у жовтні 2010 року за часів президентства Віктора Януковича.