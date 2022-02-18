Червоний Хрест спростував обстріл свого конвою на Донбасі
Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) спростував обстріл свого конвою на Донбасі. В організації підкреслили, що в районі КПВВ "Щастя" їх машин не було. Про це, посилаючись на спікера делегації МКЧХ в Україні Олександра Власенка, пише Владислав Красінський, РБК-Україна.
"Ця інформація не відповідає дійсності. Наших конвоїв у зазначеному районі сьогодні не було", - зазначив він.
Нагадаємо, інформація про обстріл гуманітарного конвою Червоного Хреста з'явилася вдень 18 лютого. Повідомлялося, що це сталося під час проходження машинами організації контрольного пункту в'їзду-виїзду (КПВВ) "Щастя".