Чорнобильську зону закривають для туристів через російську загрозу

Чорнобильську зону відчуження закривають для туристичних відвідувань з 19 лютого 2022 року на невизначений строк.﻿ Про це голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко написав у себе на Facebook.

"Офіційна причина озвучується як "технічні причини". Ми розуміємо, що скоріше за все це пов’язано з загрозою російської агресії та близькістю кордону з Білоруссю" , – написав він.

При цьому Ємельяненко зазначив, що останнім часом, не дивлячись на військове напруження, Чорнобиль відвідало багато українців та іноземних туристів.

"Зваживши всю наявну інформацію, ці люди почуваються в безпеці, знаходячись в Києві та обираючи подорожі Київською областю, зокрема – до Чорнобильської зони" , – додав він.

Він також додав, що в Асоціації чорнобильських туроператорів з розумінням поставилися до рішення тимчасово заборонити відвідування зони туристами.