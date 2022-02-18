Чорнобильську зону закривають для туристів через російську загрозу
Чорнобильську зону відчуження закривають для туристичних відвідувань з 19 лютого 2022 року на невизначений строк. Про це голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко написав у себе на Facebook.
"Офіційна причина озвучується як "технічні причини". Ми розуміємо, що скоріше за все це пов’язано з загрозою російської агресії та близькістю кордону з Білоруссю", – написав він.
При цьому Ємельяненко зазначив, що останнім часом, не дивлячись на військове напруження, Чорнобиль відвідало багато українців та іноземних туристів.
"Зваживши всю наявну інформацію, ці люди почуваються в безпеці, знаходячись в Києві та обираючи подорожі Київською областю, зокрема – до Чорнобильської зони", – додав він.
Він також додав, що в Асоціації чорнобильських туроператорів з розумінням поставилися до рішення тимчасово заборонити відвідування зони туристами.
"Ми поважаємо рішення влади, що піклується про забезпечення безпеки країни. І сподіваємося, що найближчим часом Чорнобильська зона буде відкрита для представників міжнародної спільноти, українців та ЗМІ, що відчувають себе спокійно під захистом ЗСУ на території нашої держави", – зазначив він.