Ахметов полетів до Женеви

Український бізнесмен Рінат Ахметов полетів з України у швейцарську Женеву. Про це журналіст-розслідувач Михайло Ткач написав﻿ у своєму Faceboook, повідомляє Новое время.

Він також опублікував фото із зазначенням маршруту його літака.

У пресслужбі Ахметова наразі не прокоментували інформацію.

Ахметов прилетів до Маріуполя 16 лютого. Там він знаходився разом із прокремлівським нардепом Вадимом Новинським. Цього ж дня місто відвідав і президент України Володимир Зеленський.