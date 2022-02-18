Кулеба спростував планування наступальних операцій на Донеччині

Кулеба спростував планування наступальних операцій на Донеччині

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не готує жодних наступальних операцій на Донбасі.

Про це він написав у своєму Twitter.

"Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню", - заявив Кулеба.

Раніше в "ДНР" звинуватили Україну у "спробі підриву ємкостей для зберігання аміаку на заводі в Горлівці".

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