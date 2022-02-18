Кулеба спростував планування наступальних операцій на Донеччині
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не готує жодних наступальних операцій на Донбасі.
Про це він написав у своєму Twitter.
"Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню", - заявив Кулеба.
Раніше в "ДНР" звинуватили Україну у
"спробі підриву ємкостей для зберігання аміаку на заводі в Горлівці".