Кулеба спростував планування наступальних операцій на Донеччині

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не готує жодних наступальних операцій на Донбасі.

Про це він написав у своєму Twitter.

Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 18, 2022

"Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню" , - заявив Кулеба.