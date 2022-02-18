Прем'єр Польщі розповів про санкції проти РФ, які готує ЄС

Прем'єр Польщі розповів про санкції проти РФ, які готує ЄС
Фото: Kancelaria Premiera

ЄС розробляє пакет санкцій щодо Росії, які будуть "потужнішими", ніж у 2014 році. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький після закінчення саміту Європейської ради у Брюсселі, повідомляє РИА Новости.

"Ми конструюємо дуже конкретний пакет конкретних санкцій. Які повинні бути набагато потужнішими за ті, введені після російської агресії у 2014 році", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, коли санкції, про які йдеться, планується запровадити, Моравецький заявив, що це станеться "на момент агресії Росії щодо України".

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