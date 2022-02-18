Погода в Україні різко погіршиться: прогноз на вихідні

На вихідні 19−20 лютого погода﻿ в Україні буде вітряною, очікуються дощі із мокрим снігом та ожеледиця.

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Такий прогноз﻿ дала синоптик Наталка Діденко.

У суботу, 19 лютого, температура повітря зафіксується в межах від +4°С до +9°С. Вночі очікуються невеликі морози.

Дощ, місцями з мокрим снігом, очікується у західних, північних областях, місцями у центрі та ввечері може досягнути Харківщини. На решті території - без опадів. Також у суботу прогнозується сильний вітер, 15-20 м/с.

У неділю, 20 лютого, температура не зміниться, тому стовпчики термометрів вдень також будуть на відмітках зі знаком "плюс". По всій Україні синоптик обіцяє максимально до +9°С, а вночі можливий мороз.

Опади більш ймовірні в західних регіонах, проте надвечір у неділю з'являться дощі і в південній частині України. Вітер трохи вщухне, можлива ожеледиця вранці.

У Києві﻿ в суботу передбачається дощ, можливо з мокрим снігом і сильним вітром. Вночі термометри покажуть до -2°С, а вдень від +5 до +7°С. Вранці буде слизько. У неділю в столиці опадів не очікується. Вночі синоптик обіцяє від 0 до +2°С, а вдень повітря прогріється до +6°С.