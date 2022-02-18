В РФ заявили, що Ростовська область готова прийняти евакуйованих із ОРДЛО
Ростовська область Росії має достатній досвід, аби прийняти біженців із ОРДЛО, повідомляє Ділова столиця.
Про це заявив у п'ятницю перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками Віктор Водолацький.
"Є вже напрацьовані дії в частині прийому біженців...і великих проблем у людей, які перетинатимуть кордон, не буде. Якщо почнеться масове переміщення людей, вони будуть забезпечені всім необхідним — і медичним обслуговуванням, і соціальним, буде організовано харчування. Ростовська область впорається із цим завданням", — заявив депутат.