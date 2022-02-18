В РФ заявили, що Ростовська область готова прийняти евакуйованих із ОРДЛО

Ростовська область Росії має достатній досвід, аби прийняти біженців із ОРДЛО, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив у п'ятницю перший заступник голови комітету Держдуми у справах СНД, євразійської інтеграції та зв'язків із співвітчизниками Віктор Водолацький.