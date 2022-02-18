В "ЛНР" також починають масову евакуацію населення до Росії

Ватажок терористичної організації «ЛНР» Леонід Пасічник закликав населення евакуюватися до Росії, повідомляє Новое время.

Відеозвернення Пасічника опублікували російські пропагандистські ЗМІ.

За словами ватажка «ЛНР», його заклик стосується людей, «що не мають мобілізаційних розпоряджень, а також не задіяних у життєзабезпеченні соціальної та цивільної інфраструктури».

Пасічник заявив про готовність РФ розмістити людей на своїй території.

Також Пасічник закликав чоловіків, які готові взяти зброю, «захищати» псевдореспубліку.