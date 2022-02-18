Батько Зеленського послав журналістів "у траншеї"

Батько президента України Олександр Зеленський заявив, що не збирається тікати з України разом із дружиною Риммою, повідомляє Ділова столиця.

"Який закордон? Я живу тут і працюю! Чого нам їхати? Це все дурість якась. Ми краще помремо за Україну. Навколо тільки мелють одну дурницю, а краще би взяли лопатку і пішли б у траншеї захищати Україну. Мабуть, тим, хто про це пише, нєх*р робити" , — заявив Олександр Зеленський.

Зазначимо, що у неділю, 13 лютого, з України вилетіло близько 30 чартерів із українськими бізнесменами та політиками. Володимира Зеленського також стали підозрювати, що він вивіз сім'ю з України. Але він це спростував.

"Моя сім'я завжди зі мною, завжди з Україною. Я — президент, моя дружина — не просто дружина, вона перша леді. І має показувати своїм прикладом, як повинні поводитися сім'ї… Це дуже важливо для країни та суспільства" , — сказав Зеленський, відповідаючи на питання, де зараз його сім'я.

14 лютого він також опублікував відео з дружиною Оленою, щоби показати, що вона перебуває разом із ним в Україні.