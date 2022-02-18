Глава Закарпатської ОДА пояснив свої слова про «братів у РФ»

Голова Закарпатської обласної держадміністрації Віктор Микита заявив, що коли під час засідання 16 лютого говорив про «братів» у РФ, то мав на увазі українців, повідомляє Новое время.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Виступаючи з трибуни ОДА, Микита торкнувся теми відносин з Росією, сказавши, що «там проживають наші брати», а прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд перевірить ці висловлювання.

Після цього керівник Закарпатської області опублікував пост, на якому пояснив свої слова.