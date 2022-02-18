Глава Закарпатської ОДА пояснив свої слова про «братів у РФ»
Голова Закарпатської обласної держадміністрації Віктор Микита заявив, що коли під час засідання 16 лютого говорив про «братів» у РФ, то мав на увазі українців, повідомляє Новое время.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
Виступаючи з трибуни ОДА, Микита торкнувся теми відносин з Росією, сказавши, що «там проживають наші брати», а прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що уряд перевірить ці висловлювання.
Після цього керівник Закарпатської області опублікував пост, на якому пояснив свої слова.
"На території РФ проживає 10 мільйонна українська громада, яка перебуває під постійним інформаційним тиском країни-агресора. І через те, що вони з різних причин сьогодні живуть на території Росії, можливо, мають громадянство і важко працюють для того, щоб прогодувати сім'ї - українцями вони не перестали бути. Тому для них сьогодні має звучати риторика об'єднання, а не риторика погроз. Вони — частина України, частина нашого народу, яка сьогодні проживає в інших територіальних межах", — написав Микита.