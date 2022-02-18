У Донецьку спрацювала сирена цивільної оборони

В окупованому Донецьку спрацювала сирена цивільної оборони, повідомляє Новое время.

Раніше бойовики терористичної організації ДНР заявили, що організували масовий централізований виїзд населення ОРДО в Росію. Причиною рішення про евакуацію ватажок «ДНР» Денис Пушилін назвав «наступальну операцію» ЗСУ на окуповану частину Донбасу. Керівництво України неодноразово наголошувало на тому, що не розглядає силовий варіант деокупації.

Бойовики «ЛНР» також закликали населення ОРЛО евакуюватися в Росію.

Заяви бойовиків пролунали на тлі загострення ситуації на Донбасі. З 17 лютого російські найманці значно збільшили кількість порушень режиму тиші. За даними штабу Операції Об'єднаних сил, з початку доби до 14:00 п'ятниці, 18 лютого, озброєні формування РФ 45 разів відкривали вогонь.