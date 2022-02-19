Twitter зробив платну функцію доступною для всіх

Сервіс мікроблогів Twitter дозволив прикріплювати повідомлення в особистих листуваннях. Раніше ця функція була доступна лише для передплатників Twitter Blue, повідомляє РБК-Україна.

Раніше новою функцією могли користуватися лише передплатники Twitter Blue за 3-доларову щомісячну плату.

Тепер же кожен має можливість краще організовувати свої повідомлення і розміщувати найважливіші з них в більш зручному для пошуку місці.

Як закріпити повідомлення?

Для цього необхідно натиснути на кнопку повідомлень, що розташована в правому нижньому кутку екрану. Після цього потрібно обрати необхідні меседжі, зрушити їх вправо і натиснути на іконку шпильки.

Нагадаємо, що незабаром в мікроблозі додадуть можливість регулювання швидкості програвання.

Також Twitter почала тестування функції мікроблога.