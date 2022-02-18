Російські фондові індекси падають на новинах про масову евакуацію жителів із ОРДЛО

Індекс Мосбіржі та індекс РТС падають на тлі оголошення ватажків «ЛНР» та «ДНР» щодо масової евакуації населення до Росії, повідомляє Новое время.

Так, індекс Мосбіржі падає на 3,3% - до 3405,36 пунктів, індекс РТС - на 3,59% - до 1396,86 пунктів.

Як повідомлялося, ватажок «ДНР» Денис Пушилін оголосив про організацію масового централізованого виїзду населення до РФ . Причиною він назвав наступальну операцію Збройних сил України, що нібито готується. Українське керівництво неодноразово наголошувало на тому, що не розглядає силовий варіант деокупації ОРДЛО. Пізніше про аналогічний крок заявив ватажок "ЛНР" Леонід Пасічник.

Заяви Пушиліна та Пасічника прозвучали на тлі загострення ситуації на Донбасі. Зокрема бойовики значно збільшили кількість порушень режиму тиші. За даними штабу Операції Об'єднаних сил, з початку доби до 14.00 п'ятниці, 18 лютого, озброєні формування РФ 45 разів відкривали вогонь.