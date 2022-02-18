Гороскоп на 19 лютого 2022: кому зі знаків кому чекати грошей

Місяць убуває в знаку Терези - а з ним йдуть на спад і наші енергія й активність. Тому гороскоп на 19 лютого 2022 року радить займатися справами, що не вимагають особливих енерговитрат, повідомляє УНІАН.

Корисно займатися творчістю, психологічним здоров'ям, підвищенням трудових навичок, прибиранням і просто домашніми справами.

Сьогодні небезпеку для себе й оточуючих несуть брехуни та п'яні люди.

Гороскоп на 19 лютого 2022: Овен

Тримайте свою думку при собі: зараз не час нав'язувати свій життєвий досвід іншим, давайте поради обережно і лише після конкретного прохання в цьому.

Цього дня важливо відпочити, щоб запастися силами на майбутнє.

Гороскоп на 19 лютого 2022: Телець

Запорука успіху - добре і навіть ніжне ставлення до людей. Спокійний тон, ввічливість і чарівна посмішка послужать вам відмінну службу.

Уникайте галасливих компаній: для здоров'я в цей день корисніше тихе затишне усамітнення.

Гороскоп на 19 лютого 2022: Близнюки

Замість відпочинку краще зайнятися робочими проектами. Можна сміливо освоювати нові навички, братися за нові проекти - це принесе грошовий успіх.

Стан здоров'я залежить від уміння тримати під контролем емоції: нервові перевантаження нині небезпечні.

Гороскоп на 19 лютого 2022: Рак

Відмінний день, щоб зайнятися прибиранням: спокійна розмірена праця заспокоїть нерви, а наочні результати від маленьких перемог наповнять почуттям глибокого задоволення.

Ця місячна доба підходять для практики народної медицини – але не дуже лізьте зі шкури!

Гороскоп на 19 лютого 2022: Лев

Не брешіть сьогодні! Мовчіть, недоговорюйте, уникайте спілкування – але не вдавайтеся до прямої брехні, особливо в робочих питаннях. Краще не відповісти на дзвінок начальства, ніж намагатися ввести його в оману.

Відпочити від розумової напруги допоможуть фізичні навантаження середньої інтенсивності.

Гороскоп на 19 лютого 2022: Діва

Вам потрібно відпочити. У цьому допоможуть нові знайомства. Проведіть день у веселій компанії або влаштуйте смачне застілля: зараз не найкращий час для голодування, тому сміливо додавайте до раціону білки і корисні вуглеводи.

Гороскоп на 19 лютого 2022: Терези

Відмовтеся від сюрпризів у цей день: замість приємного проведення часу ризикуєте влаштувати собі й оточуючим лише неприємності. Дійте повільно, вдумливо, не покладаючись на інших.

Набратися сил допоможе сон - не нехтуйте цим елементарним правилом.

Гороскоп на 19 лютого 2022: Скорпіон

Без вашої ініціативи вода під лежачий камінь не потече: доведеться піднятися з дивана і докласти сили до формування потрібного вам русла.

Тільки постарайтеся при цьому не нервувати: дратівливість погано позначиться не лише на діловому результаті, але і на здоров'ї.

Гороскоп на 19 лютого 2022: Стрілець

Не звалюйте на себе більше, ніж потрібно: вчіться працювати в команді і більше любити себе.

У плані здоров'я зараз слабке місце - ноги. Носіть зручне взуття, стежте, щоб ноги не промокли і не перенапружувалися.

Гороскоп на 19 лютого 2022: Козеріг

День корисний для самоаналізу. А самоаналізом займатися найкраще наодинці і в приємній атмосфері. Під чай або чарочку - вам вирішувати.

Для ділової репутації сьогодні важливо бути максимально чесним і не робити сумнівних вчинків.

Для здоров'я корисний масаж і активні види спорту.

Гороскоп на 19 лютого 2022: Водолій

Не робіть нічого, що може поставити під загрозу вашу кар'єру або репутацію! Зараз не час для авантюр і фривольної поведінки.

Побути перестраховиком корисно і для здоров'я: прийміть вітаміни, не перенапружуйтеся, стежте за самопочуттям.

Гороскоп на 19 лютого 2022: Риби

Не слухайте плітки (особливо про кохану людину) і не покладайтеся на колег. Сьогодні ніхто не оцінить ваші переробки, а чужі висловлювання можуть підірвати віру в себе. Тому зробіть рівно те, що належить – і сміливо вирушайте відпочивати в колі сім'ї.